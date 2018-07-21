أول رد من خالد الغندور على تصريحات مرتضى منصور

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن حقيقة المفاوضات معه من قبل إدارة الزمالك للعمل في قناة النادي.





وأكد الغندور في تصريحات خاصة بأن مرتضى منصور تحدث معه للانضمام للقناة لكنه أخبره بإرتباطه مع إحدى القنوات للمرحلة القادمة.





وتابع "لم أحصل على 120 ألف جنيه من قناة ال تي سي كما ذكر مرتضى ولم أطلب الحصول على 300 ألف جنيه كما صرح".



