موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "بنك أمريكا" مباراة قوية تجمع بين ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، وبوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية لعام 2018.

وتقام مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند غدًا الأحد والموافق 22 يوليو 2018، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وتعد تلك المواجهة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب المصري محمد صلاح في المباراة بعد عودته للمشاركة في التدريبات بصحبة السنغالي ساديو ماني عقب الأجازة التي قضاها بعد الخروج من كأس العالم 2018 مع منتخب مصر.

التشكيل المتوقع :

أليسون

آندرو روبرتسون _ فيرجل فان دايك _ ديان لوفرين _ ترينت أليكساندر أرنولد

جيمس ميلنر _ جوردان هندرسون _ أوكسلاد تشامبرلين

ساديو ماني _ روبرتو فيرمينيو _ محمد صلاح

ويأمل يورجن كلوب في بدء موسم جديد مميز بعد الصفقات المميزة التي تعاقد معها مثل أليسون بيكر في حراسة المرمى ونابي كيتا وشيردان شاكيري صانع الألعاب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة فريق ليفربول ودورتموند عبر البث الحي والمباشر على شبكة قنوات "bein SPORTS" التي أعلنت عن إذاعتها لبطولة كأس الأبطال الدولية.