الراحلون عن الأهلي السعودي في سوق انتقالات صيف 2018

رحل عن النادي الأهلي السعودي، 12 لاعبا خلال الميركاتو الصيفي الجاري حاليًا في صيف 2018، ويعد هذا عدد كبير من اللاعبين، حيث منهم بعض اللاعبين الذين كانوا إعارة للفريق السعودي.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" الراحلون عن الأهلي السعودي في صيف 2018.

1- أمير كردي





لم يجدد النادي الأهلي السعودي تعاقده مع امير كردي، حيث رحل في صفقة انتقال حر لنادي باتيونيوس اليوناني لمدة موسمين مقبلين مع الفريق اليوناني.





2- كلاوديمير





فسخ كلاوديمير عقده مع فريق الاهلي السعودي بالتراضي، حيث انتقل اللاعب لنادي براجا البرتغالي، ووقع عقد مدته ثلاثة مواسم متتالية.





3- جيانيس فيتفاتزيديس





لم ينجح النادي الأهلي، في بقاء اللاعب جيانيس فيتفاتزيديس، والذي قدم مستوي مميز في الموسم الماضي مع النادي السعودي، وفسخ تعاقده بالتراضي وانتقل لنادي أوليمبياكوس اليوناني.





4- إسلام سراج





استمر مسلسل الاعارات لاسلام سراج لاعب النادي الأهلي السعودي، حيث انتهت اعارته مع نادي الفيصلي في الموسم الماضي، ولكنه خرج علي سبيل الإعارة هذا الموسم لنادي أحد السعودي.





5- مارك ميليجان





قرر النادي السعودي، فسخ تعاقده مع اللاعب الأسترالي مارك ميليجان صاحب ال32 عاما بالتراضي، بعد المستوى السئ الذي قدمه في بطولة كأس العالم الماضية مع منتخب بلاده.





6- سعيد الربيعي





تعاقد نادي الاتفاق السعودي، مع سعيد الربيعي لاعب النادي الأهلي لمدة 3 مواسم متتالية حتي عام 2021، ولم يلعب الربيعي مع الاهلي، حيث انه كان مع نادي الفيصلي علي سبيل الإعارة في الموسم الماضي.





7- علي الزبيدي





خرج لاعب النادي الأهلي علي الزبيدي، إلي نادي الرائد السعودي لمدة موسم وحيد علي سبيل الإعارة، وستنتهي في شهر يوليو 2019.





8- صالح العمري





انتقل صالح العمري لاعب النادي الأهلي السابق، إلي نادي الوحدة بدعم من تركي آل شيخ وزير الرياضة السعودي، للنادي الصاعد حديثا في الموسم القادم.





9- وليد باخشوين





دعم تركي آل شيخ فريق الوحدة السعودي، بضم اللاعب وليد باخشوين لاعب النادي الأهلي السعودي السابق، حيث يرغب النادي الصاعد تقوية فريقه في الموسم المقبل.





10- محمد أمين بن عمر





تعاقد النادي الأهلي السعودي، مع اللاعب التونسي محمد آمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي في يناير الماضي، ولم يقدم اللاعب مستوي جيد مع الفريق، وعاد للفريق التونسي مرة أخري بعد نهاية الموسم.





11- ليوناردو





فسخ الفريق السعودي تعاقده مع ليوناردو لاعب الأهلي، ولم ينضم اللاعب إلي اي نادي حتي الآن، ورغم تقديمه مستوي جيد في الموسم الماضي، الا ان رغبة المدرب فرضت نفسها.





12- مؤمن زكريا





انضم اللاعب المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري، إلي الفريق السعودي في يناير الماضي، ولكنه لم يقدم المستوي الذي ينتظره منه الجماهير، فعاد للمار الأحمر مرة أخري.