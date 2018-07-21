قتيل و19 مصاب في حادث تصادم مروع أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب العشرات من المترددين على الطريق الإقليمي بالمنوفية، بالصدمة عقب وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي الدولي، في المسافة بين "الباجور - بنها"، ما أسفر عن سقوط قتيل من قرية كفر الخضرة ومقيم بمدينة منوف يُدعى "خالد فتحي توفيق نصر الدين، 30 سنة"، فيما وصل شقيقه "محمد - 31 سنة" لمستشفى الباجور ويحتاج لكيس دماء تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة.



يؤكد شهود العيان أن السيارتان كان على سرعة عالية، والطريق الإقليمي لا زال حتى اللحظة تحت الإنشاء، ونتيجة لتغيير أماكن الحارات، وقع الحادث الآليم، ليتم نقل 19 مصاب إلى مستشفى الباجور كانوا داخل السيارة "الميكروباص"، و2 من السيارة الملاكي الأول قتيل وشقيقه الثاني مصاب.





