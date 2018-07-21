غدًا.. تامر كروان ضيف "الستات مايعرفوش يكدبوا" على "cbc"
السبت 21/يوليه/2018 - 06:05 م
الفجر الفني
يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على فضائية "CBC" الموسيقار تامر كروان، غدًا الأحد في تمام الثالثة عصرًا.
ومن المقرر أن يدخل كروان في مواجهة لأول مرة وجهًا لوجه
أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن ورحلته في عالم الموسيقى وأبرز التحديات التي واجهته
خلال مشواره وكيف تغلب عليها، كما يتحدث عن رؤيته للموسيقى في مصر الآن.
يتطرق الموسيقار خلال الحوار إلى المرأة ودورها في نجاحه، بالإضافة إلى حديث خاص عن أهم المسلسلات التي قدم موسيقاها التصويرية.
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