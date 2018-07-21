كالديرون: تجربة الإسماعيلي ناجحة.. والدوري السعودي من أقوي الدوريات العربية





أكد اللاعب الكولومبي دييجو ‏كالديرون لاعب نادي الفيصلي السعودي، إن الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، رخاصة وأن الفيصلي قدم الموسم الماضي موسما استثنائيا وكبيرا.





وقال كالديرون في تصريحات صحفية : "‏لقب هداف الدوري طموح مهم له من خلال منافسات دوري النجوم السعودي للمحترفين، واكن المهم لدي هو العمل مع زملائي اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود".





وأضاف : "لدي طموح كبير وأهداف أسعى إلى تحقيقها مع الفريق، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع بقية زملائي ونستطيع إسعاد الجماهير".





وتابع ‏كالديرون عن موسمه مع الإسماعيلي: "تجربة ناجحة، واستفدت منها من خلال مسيرتي الاحترافية، ولن يكون هناك اختلاف في تجربتي الحالية مع الفيصلي عن تجربتي السابقة في الدوري المصري من حيث الإثارة والقوة والتنافس بين الفرق".



