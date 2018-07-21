كالديرون: تجربة الإسماعيلي ناجحة.. والدوري السعودي من أقوي الدوريات العربية
السبت 21/يوليه/2018 - 06:08 م
أحمد عصام
أكد اللاعب الكولومبي دييجو كالديرون لاعب نادي الفيصلي السعودي، إن الدوري السعودي من أقوى الدوريات العربية، رخاصة وأن الفيصلي قدم الموسم الماضي موسما استثنائيا وكبيرا.
وقال كالديرون في تصريحات صحفية : "لقب هداف الدوري طموح مهم له من خلال منافسات دوري النجوم السعودي للمحترفين، واكن المهم لدي هو العمل مع زملائي اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود".
وأضاف : "لدي طموح كبير وأهداف أسعى إلى تحقيقها مع الفريق، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع بقية زملائي ونستطيع إسعاد الجماهير".
وتابع كالديرون عن موسمه مع الإسماعيلي: "تجربة ناجحة، واستفدت منها من خلال مسيرتي الاحترافية، ولن يكون هناك اختلاف في تجربتي الحالية مع الفيصلي عن تجربتي السابقة في الدوري المصري من حيث الإثارة والقوة والتنافس بين الفرق".
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