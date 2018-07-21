عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الشباب يتعاقد مع "صوماليا" لاعب الوسط البرازيلي





يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.اتفقت إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل مبدئيا مع لاعب الوسط البرازيلي ويرغتون دو روساريو كالمون، الملقب "صوماليا"، بدعم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.ويلعب صوماليا (29 عاما)، في خط الوسط، وبدأ مسيرته في بانغو أتليتكو البرازيلي، واستمر في ذات المنافسة بقمصان ريسندي ومادوريرا وبارانا، قبل الانتقال إلى الدوري المجري واللعب بقميص فيرينكفاروسي، ليلعب بعدها في الدوري الفرنسي بقميص تولوز 3 مواسم.وجاء في بيان الشباب: بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقعت إدارة الشباب اتفاقا مبدئيا مع المحترف البرازيلي ويرغتون دو روساريو الملقب "صوماليا"، من صفوف فريق تولوز الفرنسي، ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق المقام حاليا في سلوفينيا، لإجراء الفحوص الطبية والتوقيع الرسمي.