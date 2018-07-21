غدا.. MBC مصر تبدأ عرض مسلسل "طريقي" لشيرين عبدالوهاب













غير أن موهبة الشابة "دليلة" الساعية للاحتراف، تجعلها تتمرّد على واقعها وترسم طريقها الخاص، ضمن أحداث الدراما الاجتماعية "طريقي"، من كتابة تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير. يُعد العمل أولى البطولات الدرامية للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد سنوات من مشاركتها في بطولة فيلم "ميدو مشاكل".





يجمع "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، كل من باسل خيّاط، وأحمد فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد عادل، وندى موسى وياسمين صبري، وتميم عبده، وبمشاركة محمود الجندي، وسوسن بدر، وسلوى محمد علي، وميس حمدان وغيرهم.









تدور أحداث المسلسل حول شابة موهوبة تُدعى "دليلة"، تكافح للصعود من الصفر حتى تصل إلى النجومية، فتواجه عقبات متعدّدة على الصعيد المهني والشخصي، منذ أن كانت فتاة تعيش في كنف عائلتها في إحدى القرى الريفية. تعاني "دليلة" باستمرار من القهر والظلم من قِبل والدتها التي تمنعها التقاليد العائلية فكرة تقبل ابنتها تعمل في مجال الفن وترفض أن تفكر باحتراف الغناء.









وفيما يساعدها شقيقها الأصغر ياسين (محمد عادل) ويتعاطف معها ويسهل لها الخروج من المنزل للمشاركة في بعض المسابقات الفنية، يرضخ شقيقها الأكبر سيد (محمد ممدوح) لأوامر والدته، بل يتمادى في أذي شقيقته، حتى ما بعد زواجها من المحامي الاستغلالي يحيى المنيسي (باسل خياط) - الذي يظهر بوجه ملائكي في عيون "دليلة" - قبل أن يكشّر عن أنيابه إثر زواجه بها ومنعها من دخول عالم الفن.









يُعرض مسلسل "طريقي" على " MBCمصر2" يومياً من السبت للخميس الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 22 يوليو 2018 الساعة 10:00 مساءً.

يجمعها بكل من باسل خيّاط، أحمد فهمي، محمد ممدوح، محمد عادل، محمود الجندي، سوسن بدر، وميس حمدان في نص درامي للكاتب تامر حبيب وإخراج محمد شاكر... شيرين عبد الوهاب تتمرّد على أسرتها حباً بالفن في... الدراما الاجتماعية "طريقي" على MBC مصر 2 القاهرة، 21 يوليو 2018: "دليلة" هي شابة عاشقة للغناء ومولعة بالفن، تواجه عائلتها وترفض الانصياع لأوامر والدتها التي تحاول بكل الطرق منع ابنتها من الانخراط في عالم الفن، كونها تنتمي إلى أسرة محافظة.