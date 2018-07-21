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علي جمعة: يجوز الاستدانة من أجل أداء الحج

السبت 21/يوليه/2018 - 06:04 م
علي جمعة: يجوز الاستدانة من أجل أداء الحج
علي جمعة
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رقية جمال
 
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، سبب تسمية الكعبة ببيت الله المعمور.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن هناك بيت الله المعمور في السماء تدخله الملائكة لدرجة أنه في الأثر قاله أنه يدخله 70 ألف ملك ويخرج منه 70 ألف ملك لايعودوا إليه مرة أخرى ليوم القيامة، ومثله في الأرض بيت الله المعمور وهو الكعبة المشرفة، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج ملائكته خاصة يوم عرفة، وهو يشبه البيت المعمور تمامًا في محل العبادة وطلب سعادة الدارين، واللجوء لله سبحانه وتعالى.

ونوه، إلى أن الديَّن يمنع الإنسان من الحج، فالأولى أن يتم سداد الدين قبل التوجه للحج، إلا إذا أذن الدائن للمدين بالحج، لافتًا إلى أنه يجوز الإستدانة من أجل أداء الحج
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