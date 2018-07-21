متحدث الاحتلال يهدد حماس: "الثمن سيكون غاليا"





قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه إذا استمرت حماس في إرهابها فضرباتنا الأخيرة ما هي إلا نقطة في بحر قدراتنا.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" يقول: "رد قوي وسريع دفعت حماس بموجبه ثمنا كبيرا على نشاطاتها الإرهابية، التي وصلت ذروتها بعملية إطلاق نار على قوة عسكرية، فإذا استمرت حماس بإرهابها فضرباتنا الأخيرة ما هي إلا نقطة من بحر قدراتنا وقواتنا".وذكر أدرعي، في بيان سابق عبر "تويتر" اليوم، "قصفت دبابات الجيش موقعا لحماس شمال قطاع غزة؛ ردا على تسلل عدد من المشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني".وأضاف أدرعي، "عاد المشتبه فيهم إلى داخل قطاع غزة".وكان الجيش الإسرائيلي قصف عشرات الأهداف في قطاع غزة، أمس الجمعة، بعد إعلانه مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات جنوبي القطاع.