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عاجل.. القوات اليمنية تلقي القبض على 35 عنصرًا من الحوثيين بالحديدة

السبت 21/يوليه/2018 - 06:00 م
عاجل.. القوات اليمنية تلقي القبض على 35 عنصرًا من الحوثيين بالحديدة
أرشيفية
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الفجر
 
ألقت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم السبت، القبض على 35 عنصرا من ميليشيا الحوثي، وأحبطت محاولة تسلل لهم في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وتعرضت مواقع وتحركات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن لقصف عنيف، اليوم السبت، وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على مواقع وتحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين مع المملكة.
المزيد عن: اليمن المقاومة اليمنية القبض الحديدة 35 حوثيا
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