إعلان جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي عن فتح باب التقدم لجوائز الاتحاد، والجوائز الخاصة التى يشرف عليها الاتحاد على النحو التالى:

أولأ: ست جوائز سنوية فى ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه:

1ــ جائزة شعر العامية.

2ــ جائزة شعر الفصحى .

3ــ جائزة الرواية .

4ــ جائزة أدب الأطفال .

5ــ جائزة النقد الأدبى

6ــ جائزة الترجمة .

ثانيا : ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه ، على النحو التالى:

ــ جائزة التميز فى الشعر.

ـــ جائزة التميز فى القصة والرواية.

ـــ جائزة التميز فى النقد.

وتمنح كل جائزة بناًء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحداَ من الرواد ، ومن ذوي الأسماء البارزة ومن المؤثرين على الأجيال اللاحقة لة فى حقله الأدبى.

ثالثا : خمس جوائز خاصة على النحو التالى:

1ــ جائزة د. عبد الغفار مكاوي فى القصة وقيمتها 1500 جنيه.

2ــ جائزة د. حسن البندارى فى الرواية وقيمتها 5000 جنيه.

3 ــ جائزة محمد سلماوى للنص المسرحى للشباب وقيمتها 5000 جنيه.

4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيدٍ فى مجالات الأدب وقيمتها 5000 جنيه.

5ـــ جائزة يوسف أبو رية فى القصة والرواية وقيمتها 5000 جنية .

رابعاَ : تتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم جميع الأعمال، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة.

خامسا: يشترط فى الأعمال المتقدمة الشروط الأتية:

1ــ يفتح باب التقدم من أول نوفمبر حتى 15 يوليو 2018 حتى 30 سبتمبر 2018.

2- أن يكون مؤلف العمل عضواَ عاملا من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسدداَ لاشتراكه.

3ـ أن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم.

4ـ ألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل.

5ــ أن يكون العمل منشوراَ فى دار نشر معروفة ، وله رقم إيداع.

6ــ ألأ يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.

7ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة.

8ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها.

9- لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى، إلا بعد مرور خمس سنوات.