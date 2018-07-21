هذه الأطعمة تفقد قيمتها عند سلقها

هناك بعض من الأطعمة التي تفقد قيمتها الغذائية عند سلقها، ومنها:-





السمك:

يعتبر السمك غني بفيتامين "ب"، ولكن عن عملية سلقه للحصول على المرق، فإنه بذلك يخسر نصف محتواه من فيتامين "ب".





الطماطم:

تتعرض الطماطم عند عملية سلقها لفقدان نسبة مرتفعة من محتواها من فيتامين "ج" والبوتاسيوم الموجود فيها، لهذا لاكتساب القيمة الغذائية من الطماطم فإن تناولها طازجة هو الوسيلة الصحيحة.





البطاطس:

تعتبر البطاطس من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وتؤدي عملية السلق بالماء الساخن لفقدان كمية كبيرة منه، والذي بدوره يعمل على تحسين وظائف الدماغ والقلب، وتكوين سوائل الجسم.





الجزر: