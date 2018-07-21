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هذه الأطعمة تفقد قيمتها عند سلقها

السبت 21/يوليه/2018 - 05:48 م
هذه الأطعمة تفقد قيمتها عند سلقها
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هناك بعض من الأطعمة التي تفقد قيمتها الغذائية عند سلقها، ومنها:-

السمك:
يعتبر السمك غني بفيتامين "ب"، ولكن عن عملية سلقه للحصول على المرق، فإنه بذلك يخسر نصف محتواه من فيتامين "ب".

الطماطم:
تتعرض الطماطم عند عملية سلقها لفقدان نسبة مرتفعة من محتواها من فيتامين "ج" والبوتاسيوم الموجود فيها، لهذا لاكتساب القيمة الغذائية من الطماطم فإن تناولها طازجة هو الوسيلة الصحيحة.

البطاطس:
تعتبر البطاطس من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وتؤدي عملية السلق بالماء الساخن لفقدان كمية كبيرة منه، والذي بدوره يعمل على تحسين وظائف الدماغ والقلب، وتكوين سوائل الجسم.

الجزر:
الجزر غني بفيتامين "أ" و "ب" وغني بالألياف، ولكن عند عملية سلقه في الماء الساخن، فإنه يضعف الألياف الموجودة به، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم والإخراج في الجسم، وننصح لمن يعانون من "الإمساك" بتناول الجزر طازجاً.
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