بايرن ميونيخ يهزم باريس سان جيرمان في كأس الأبطال الدولية

حقق بايرن ميونيخ الألماني، فوزًا مستحقًا، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية.

افتتح تيموتي وياه التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 31، ثم عادل خافيير مارتينيز النتيجة لبايرن ميونيخ في الدقيقة 60، ثم تقدم سانشيز بالهدف الثاني لصالح العملاق البافاري في الدقيقة 68.

واختتم جوشوا زيركزي ثلاثية بايرن ميونيخ في الدقيقة 78 من عمر المباراة.