عاجل.. أخبار السعودية اليوم | أهلي جدة يعلن وصول "دجانيني" إلى معسكر الفريق بالنمسا

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أعلن أهلي جدة، عن وصول دجانيني تفاريس محترفه الجديد، إلى معسكر الفريق المقام بالنمسا، بعد أن وقع النادي معه في وقت سابق من صفوف فريق سانتوس المكسيكي.



وتصدر "دجانيني"، هدافي الدوري المكسيكي في الموسم الماضي، برصيد 14 هدفا، بقميص سانتوس لاغونا، كما يلعب بشكل أساسي مع منتخب الرأس الأخضر.



ونشر النادي، تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بوصول اللاعب: وصل الآن إلى معسكر أهلي جدة، نجمنا الجديد دجانيني تافاريس، تحضيرًا للمشاركة في تدريبات الفريق بدايةً من صباح اليوم.



وتعاقد أهلي جدة مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهم الإسبانيان أليكسيس روانو وخورادو والمصري عبدالله السعيد ودجانيني، إضافة إلى السوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي.

