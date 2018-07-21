تعرف على كواليس اجتماع كاسونجو مع رئيس الزمالك

التقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك للتأكيد له على تمسك القلعة البيضاء بوجوده في الموسم الجديد .





وقال منصور إن الزمالك يرفض أي عروض مقدمة له للاحتراف وطالبه بتقديم موسم جيد مع الفريق .