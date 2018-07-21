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تعرف على كواليس اجتماع كاسونجو مع رئيس الزمالك

السبت 21/يوليه/2018 - 05:46 م
تعرف على كواليس اجتماع كاسونجو مع رئيس الزمالك
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رامي بشاي
 

التقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بالكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك للتأكيد له على تمسك القلعة البيضاء بوجوده في الموسم الجديد .


وقال منصور إن الزمالك يرفض أي عروض مقدمة له للاحتراف وطالبه بتقديم موسم جيد مع الفريق .


ومن جانبه رحب اللاعب بالاستمرار في الزمالك ووعد رئيس النادي بأنه سيبذل قصارى جهده لتقديم موسم مميز مع النادي من أجل تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء .

المزيد عن: كورة كاسونجو رياضة الزمالك
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