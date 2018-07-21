مفاجأة | ظهرت الان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 | رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2018 | اليوم السابع

من هنا نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018، صرح مصدر مسئول باللجنة العليا للتنسيق بأن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2018 علمي وأدبي سوف تعلن يوم الاثنين الموافق 23 يوليو، كما أضاف المصدر بأن باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة قد أغلق ولا يوجد أي فرصة لتعديل الرغبات، أما بالنسبة للتحويل بين الجامعات أو الكليات فسوف تتم عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة من خلال خدمة تقليل الإغتراب.





نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018

أيام قليلة وسوف يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتي سوف يتحدد عليها المستقبل المهني لآلاف الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2017/2018، حيث تتوالى التصريحات من داخل وزارة التعليم العالي بأن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 المرحلة الأولى سوف تعلن رسميا يوم الاثنين القادم وذلك من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية.





موقع بوابة الحكومة المصرية يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018 جميع المراحل الأول والثانية والثالثة عبر موقع بوابة الحكومة المصرية وذلك من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب و ذلك فور إعلان النتيجة رسميا وتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المصرية.

رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الثانوية سوف نتابع مع جميع متابعي موقعنا عرب فور نيوز أهم التفاصيل الخاصة بإعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة وأيضا المؤشرات الأولية للقبول بكليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والألسن والإعلام، فانتظرونا.



