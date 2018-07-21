بعد إجراء التعديلات.. كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار السريع العين السخنة ـ العلمين
السبت 21/يوليه/2018 - 05:44 م
إسلام شعراوي
في الساعات الأخيرة الماضية، أجريت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان العديد من التعديلات حول مشروع القطار السريع العين السخنة ـ العلمين قبل طرحه فى مناقصة محدودة أمام الشركات المؤهلة فنيا لتنفيذه.
من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز التعديلات على النحو التالي:
* المشروع يمتد من العين السخنة إلى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وطول المشروع يبلغ 498 كم.
* التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه.
* اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان تسعى لتنفيذ المشروع على مرحلة واحدة بدلا من تقسيمه إلى 3 مراحل وحددت خلال طرحها تنفيذ المشروعات أمام الشركات العالمية تنفيذه على مرحلة واحدة أو مرحلتين على الأقصى على أن تكون الأولوية فى تقييم العروض للمرحلة الواحدة.
* 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ هذا المشروع، وسيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.
* تم الإعلان عن المرحلة الثانية من الطرح أمام الشركات التى تم تأهيلها فنيا بالمرحلة الأولى من الطرح.
* تمويل تكلفة المشروع من خلال قرض حكومى ميسر ستقدمه الشركة العالمية التى ستفوز بتنفيذ هذا المشروع، والمشروع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.
* سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.
* سرعة القطار ستصل إلى 250 كم فى الساعة.
* كل الشركات التى يتم فتح مظاريفها لتصنيع وتوريد 300 عربة قطار يشترط عليها مشاركة نسبة من التصنيع مع سيماف ومصنع 200 الحربى.
* تم التعاقد على 100 جرار من شركة "G E ".
* تم توقيع عقد صيانة لمدة 15 سنة للجرارات القديمة والحديثة.
* سيتم توريد قطارات بالكامل العام القادم بعد التعاقد مع بعض الشركات منها شركات إسبانية.
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