بعد إجراء التعديلات.. كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار السريع العين السخنة ـ العلمين

في الساعات الأخيرة الماضية، أجريت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان العديد من التعديلات حول مشروع القطار السريع العين السخنة ـ العلمين قبل طرحه فى مناقصة محدودة أمام الشركات المؤهلة فنيا لتنفيذه.





من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز التعديلات على النحو التالي:





* المشروع يمتد من العين السخنة إلى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وطول المشروع يبلغ 498 كم.





* التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه.





* اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان تسعى لتنفيذ المشروع على مرحلة واحدة بدلا من تقسيمه إلى 3 مراحل وحددت خلال طرحها تنفيذ المشروعات أمام الشركات العالمية تنفيذه على مرحلة واحدة أو مرحلتين على الأقصى على أن تكون الأولوية فى تقييم العروض للمرحلة الواحدة.





* 10 تحالفات عالمية تم تأهيلها خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ هذا المشروع، وسيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.





* تم الإعلان عن المرحلة الثانية من الطرح أمام الشركات التى تم تأهيلها فنيا بالمرحلة الأولى من الطرح.





* تمويل تكلفة المشروع من خلال قرض حكومى ميسر ستقدمه الشركة العالمية التى ستفوز بتنفيذ هذا المشروع، والمشروع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.





* سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.





* سرعة القطار ستصل إلى 250 كم فى الساعة.





* كل الشركات التى يتم فتح مظاريفها لتصنيع وتوريد 300 عربة قطار يشترط عليها مشاركة نسبة من التصنيع مع سيماف ومصنع 200 الحربى.





* تم التعاقد على 100 جرار من شركة "G E ".





* تم توقيع عقد صيانة لمدة 15 سنة للجرارات القديمة والحديثة.





* سيتم توريد قطارات بالكامل العام القادم بعد التعاقد مع بعض الشركات منها شركات إسبانية.







