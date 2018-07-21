حساب "دوري بلس" يثير الجدل حول مدافع النصر الجديد كريستيان راموس





أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي المختص بتغطية الدوري السعودي "دوري بلس" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غضب جماهير نادي النصر بعد وصف مدافع الفريق الجديد كريستيان راموس بـ "المتهور".





وغرد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعرّف على البيروفي المتهور مدافع النصر الجديد كريستيان راموس".





وغضبت جماهير نادي النصر بعد نشر التغريدة ووصفوا الحساب بنشر التعصب والفتنة بين جماهير العالمي، لذلك فعلوا هاشتاج "حساب دوري بلس يثير التعصب".





وقال أحد جماهير النصر على تويتر، بخصوص التغريدة: "البطاقات التي حصل عليها كريستيان راموس أقل من مدافع الهلال بويتا ويقول عن راموس متهور اذا هو ما يفهم كورة".





وكتب نواف بن حسام، من جمهور النصر: "ما فعله حساب دوري بلس اليوم واحدة من الطرق التي كان ينتهجها الاعلام الازرق لإحباط أجانب النصر، التغريده طبيعي تصل للاعب مترجمه".





وأشار فهد، من جمهور النصر: "من زمان ومن يدير هذا الحساب متعصب الآن التفتوا عليه هالشعب وسيكون درس".





وانتقل المدافع البيروفي الدولي كريستيان راموس للعب في صفوف نادي النصر لمدة 4 مواسم مقبلة.





وتلقى "راموس" خلال 307 مباريات لعبها مع الأندية، 6 كروت حمراء فقط، بالإضافة إلى 66 من الكروت الصفراء وهو يعد عدد قليل بالنسبة للاعب في مركز الدفاع وهو ما يعني أنه مدافع "غير متهور".



