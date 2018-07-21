عاجل.. أخبار السعودية اليوم | مركز "الملك سلمان للإغاثة" يدعم العملية التعليمية بسوريا





يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتنفيذ مشروع يهدف إلى دعم العملية التعليمية في عدد من مناطق الشمال السوري.وقام مؤخرًا بتفقد عدد من المدارس المتضررة في بعض مناطق الشمال السوري، وعمل على تقييم الأضرار للمدارس، تمهيدًا لترميمها وتجهيزها بالأثاث اللازم لتكون مُهيَّئة لاستقبال الطلاب.ويهدف المشروع، إلى ترميم 20 مدرسة وتجهيزها بالأثاث اللازم وبمساحات صديقة للطفل، كما سيتم تزويد 100 ألف طفل في ما يقارب 320 مدرسة بحقيبة مدرسية تحتوي على أدوات ومستلزمات مدرسية في كل فصل دراسي، والعمل على تطوير قدرات 525 من المعلمين والمعلمات عبر دورات تدريبية، وسيتم إجراء حملات توعوية في المناطق المستهدفة لحث الطلاب للعودة إلى المدرسة وعلاج ظاهرة التسرب الدراسي.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل، الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا، إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين للوقوف مع الأشقاء في أزمتهم الإنسانية الراهنة.