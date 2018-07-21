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سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك والسوق السوداء فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت

السبت 21/يوليه/2018 - 05:38 م
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك والسوق السوداء فى بداية التعاملات المسائية اليوم السبت
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت اسعار الدولار في بداية التعاملات المسائية اليوم السبت ، ليسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى 17.85 جنيه و17.95 جنيه، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة مصر، وأبو ظبي الإسلامي، عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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