ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. السيطرة على حريق في مقاعد مدرسة بطوخ

السبت 21/يوليه/2018 - 04:48 م
عاجل.. السيطرة على حريق في مقاعد مدرسة بطوخ
صورة أرشيفية
طباعة
محمد نبيل
 
شب حريق في كمية من المقاعد الخشبية والديسكات بمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة طوخ، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم السيطرة عليها دون وقوع اى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ بلاغًا بوقوع حريق بمدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ تم إخطار اللواء محمد الالفى مدير ادارة البحث الجنائى فانتقلت سيارات الاطفاء بالمدينه وتم السطيرة على النيران
وبالمعاينه تبين ان النيران اندلعت فى كميات من المقاعد والديسكات القديمه بجوار سور المدرسة.

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الباقى المدرسة والفصول ولم تقع خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة.
المزيد عن: وزارة الداخلية منزل مصر حريق الحماية المدنية اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
0
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 5:00:19 PM