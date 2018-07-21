عاجل.. السيطرة على حريق في مقاعد مدرسة بطوخ



ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الباقى المدرسة والفصول ولم تقع خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة.



شب حريق في كمية من المقاعد الخشبية والديسكات بمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة طوخ، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم السيطرة عليها دون وقوع اى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ بلاغًا بوقوع حريق بمدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ تم إخطار اللواء محمد الالفى مدير ادارة البحث الجنائى فانتقلت سيارات الاطفاء بالمدينه وتم السطيرة على النيرانوبالمعاينه تبين ان النيران اندلعت فى كميات من المقاعد والديسكات القديمه بجوار سور المدرسة.