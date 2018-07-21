ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدًا .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

السبت 21/يوليه/2018 - 04:38 م
غدًا .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
خالد عبد الغفار
طباعة
 
يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي غدًا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعى، الجديد 2018 -2019.  

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.10%، بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90% فأكثر، بعدد طلابي 15267، والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.00% فأكثر، 83539 طالبا، بإجمالي 126807 طلاب.

المزيد عن: نتيجة المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الثانية 2018 تنسيق الكليات 2018 تنسيق الجامعات التنسيق اخبار الجامعات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
0
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 5:00:19 PM