غدًا .. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات





وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر، أي بنسبة 96.10%، بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر، أي بنسبة 93.90% فأكثر، بعدد طلابي 15267، والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر، أي بنسبة 80.00% فأكثر، 83539 طالبا، بإجمالي 126807 طلاب.





يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار مؤتمر صحفي غدًا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعى، الجديد 2018 -2019.