7 أشياء لا تُبالغي في تنظيف هذه الأشياء.. سوف تكونُ النتائجُ سيّئة!

من المهمّ جدًا الاهتمام بنظافة مختلف الأشياءِ في المنزل، من ملابس وأدوات المطبخ إلى الأثاث وغيرها من الأمور، ولكن هل يمكن أنْ يصبح هذا الاهتمام زائدًا عن الحدّ؟





نعم، وذلك لأنّه عند التنظيف المُفرط، تهدرين الكثير من الطّاقة غير الضرورية، كما يمكنكِ إضرار ما تنظفينه، وهذا ما سنعرفه أكثر، من خلال مجلة "با-باميل".





المِقلاة

تستخدم الكثير من السيدات كميّة كبيرة من السائل المُنظّف، والماءِ، عند تنظيف المِقلاة، ولكن يجب التوقّف عن ذلك فورًا، حيث يمكن أنْ يسبّب ذلك ضررًا كبيرًا بالمِقلاة، لذا، ابقِ الأمر بسيطًا، باستخدام بعض الماءِ، ومنشفة.





الأثاث الخشبيّ

تجنّبي استخدام بخّاخات قائمة على الشّمع لتنظيف الأثاث الخشبيّ، لأنّ ذلك قد يؤدِّي إلى تشكُّل مادّة دهنيّة على الخشب، والتي ستجذب مزيدًا من الأوساخ، ممّا يعني الحاجة إلى تنظيف أكثر، فبدلاً من ذلك، استخدمي قطعة قماش من المايكرو فايبر.





المرآة

عليكِ فَهم أنّ المرآة الرَّطبة تجذب المزيد من الأوساخ، كما أنّ الرطوبة الزّائدة، أو رشّها الزّائد بماء قد يصل للجزء الخلفيّ منها ويُتلفه، لذا يُنصح بغسلها كلّ عدّة أشهر.





شعركِ

تجنّبي غسل شعركِ بالشامبو كلّ يوم، فذلك سيجرّده من الزّيوت الطبيعية، لذا اغسليه كلّ عدّة أيام، وليس يوميًا.





الأطباق

هل تغسلين الأطباق قبل وضعها في غسّالة الصُّحون؟!، إذا كان الأمر كذلك، فأنتِ تفرطين في غسلها، فلا تنظفيها أكثر من مرّة واحدة، إلا إذا كانت تحتوي على مواد لزجة للغاية.





سيارتك

إذا لاحظتِ بعض الشقوق الصغيرة، أو أنّ شمع سيارتكِ لا يدوم طويلًا، فتلك إشارة على مبالغة في غسل سيارتكِ، كما يؤدّي غسلها أكثر من اللازم إلى بهتانها، لذا اغسلي سيارتكِ مرّة، أو مرّتين في الشهر.



