زوجة روبين ويليامز السابقة تطرح متعلقاته الشخصية للبيع في مزاد علني

أعلنت "مارشا جريس"، الزوجة الثانية للنجم روبين ويليامز، والتي انفصل عنها النجم الراحل منذ عام 2010، طرح العديد من متعلقات ويليامز للبيع بالمزاد العلني.

وطرحت "مارشا"، للبيع بالمزاد نصوص سينمائية موقعة بخط يد روبين ويليامز، ومجموعة من لوحاته ونجمته الخاصة على ممر الشهرة.

وسيجري المزاد خلال شهر يوليو الجاري بإحدى قاعات المزاد بمدينة "نيويورك بحضور" مجموعة من وسائل الإعلام.