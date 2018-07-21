ضبط شركة تبيع الهواتف المحمولة المستعملة على أنها جديدة بشارع عبدالعزيز

ضبط جهاز حماية المستهلك، شركة تعمل على اعادة بيع اجهزة المحمول المستخدمة بعد اصلاحها و اعادة تغليفها ،وطرحها للمواطنين علي أنها جديدة.





وقال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ان ذلك يأتى في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2006 والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، وفي ضوء الاجراءات الاستباقية والوقائية التى يتخذها الجهاز للتصدى للغش وقمع التدليس على المستهلكين.

و افاد عبد المعطى، أنه تم توجيه حملة من مأمورى الضبط القضائى لموقع الضبط بشارع عبد العزيز حيث تم ضبط عدد 120 جهاز محمول معاد تغليفها موديلات مختلفة و هى عدد 30 جهاز محمول k 230 و عدد 10 اجهزةx music 2 وعدد 15 جهاز v3i و عدد 20 جهاز k110 وعدد 25 جهاز k112 و عدد 20 جهاز pop2 وكذلك ضبط ماكينة تغليف موجودة بالمكان .و تحررعن ذلك المحضر رقم 6569 جنح عابدين لسنه 2018واتخاذ الاإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات ضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدًا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس 01281661880 أو من خلال التطبيق الاليكترونى " حماية المستهلك " على متجر Google Play للهواتف الذكية ، ويؤكد جهاز حماية المستهلك أنه يعمل من أجل حماية المستهلك وصون حقوقه.