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مهاجم بوكا جونيورز يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي

السبت 21/يوليه/2018 - 04:41 م
مهاجم بوكا جونيورز يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي
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منى العوضي
 

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن مهاجم نادي بوكا جونيورز رامون ابيلا يقترب من الانتقال إلى إحدى الأندية السعودية، خلال فترة الميركاتو الصيفي.


وأكدت صحيفة "TYC" الأرجنتينية، أن إحدى الأندية السعودية قد أرسلت عرضًا بقيمة 10 مليون دولار للمهاجم الأرجنتيني رامون ابيلا، لاعب بوكا جونيورز.


وأشارت الصحيفة أن النادي يفكر في الحفاظ عليه ويبدو أن العرض غير كافي، لكنه عرض مغري وسيجعل البوكا يفكر بالعرض، وبما أن تشكيلة البوكا مليئه بالمهاجمين يمكن أن يتغير الوضع في الساعات القليلة القادمة.


خاض ابيلا مع البوكا في الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي 20 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 6 لزملائه.

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