4 لاعبين جددوا تعاقدهم مع الاهلي السعودي في الميركاتو الصيفي

جدد النادي الأهلي السعودي، تعاقده مع أربعة لاعبين داخل الفريق، للقطع علي جميع العروض المقدمة لهؤلاء اللاعبين، وعلي رأسهم الهداف السوري عمر السومة، والذي كان يفاوضه النادي الأهلي المصري.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ال4 لاعبين الذين جددوا تعاقدهم مع الاهلي السعودي.

1- عمر السومة





نجح مسئولي نادي الاهلي السعودي، في تجديد تعاقد المهاجم السوري عمر السومة لمدة 3 مواسم متتالية وحتي عام 2021 القادم.





2- معتز هوساوي





أعلن الفريق الأهلاوي، عن تجديد عقد معتز هوساو مدافع الفريق لمدة أربعة مواسم متتالية، وسينتهي تعاقده مع النادي الأهلي في موسم 2022.





3- محمد آل فتيل





جدد النادي السعودي عقد لاعبه محمد آل فتيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لمدة 3 سنوات حتي موسم 2021 المقبل.





4- حسين المقهوي





أعلن النادي الأهلي السعودي، تجديد عقد لاعبه حسين المقهوي صاحب ال30 عاما، لمدة 4 سنوات مقبلة حتي موسم 2022 القادم، ولعب المقهوي 24 مباراة كلاعب أساسي من أصل 26 لقاء.