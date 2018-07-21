أشهر مسلسل لمحاربة مصاصي الدماء يعود للتليفزيون الأمريكي

تستعد شبكة "فوكس" التليفزيونية الأمريكية لإنتاج نسخة جديدة من مسلسل "Buffy The Vampire Slayer"، ليعرض على قنواتها بداية من عام 2019 القادم.

واشتهر مسلسل منذ عرضه في مطلع الألفينات لبطلته سارة ميشيل، التي جسدت دور فتاة تدعى "بافي" تطارد مصاصو الدماء.

وأكدت شبكة "فوكس" أن سارة ميشيل لن تظهر في النسخة الجديدة من المسلسل، حيث سيتم اختيار بطلة جديدة بعد الانتهاء من النص.