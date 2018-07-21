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إيهاب جلال مديرا فنيا لأهلي طرابلس

السبت 21/يوليه/2018 - 04:36 م
إيهاب جلال مديرا فنيا لأهلي طرابلس
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الفجر الرياضي
 

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، اليوم السبت، تعيين إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك كمديرا فنيا للفريق الليبي بالموسم الجديد.

 

وكان أهلي طرابلس قد دخل في مفاوضات مكثفة مع جلال منذ فترة لتولي المهمة الفنية للفريق الليبي

 

ويعتبر إيهاب جلال، من المدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، حيث درب كهرباء الإسماعيلية، وعمل كمدير للكرة مع الإسماعيلي، ومدير للكرة بالمصري، وأشرف على تدريب الحمام، وكفر الشيخ، وتليفونات بني سويف، ومصر المقاصة، وأخيراً الزمالك 2018.

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