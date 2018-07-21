بث مباشر - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان | Bein Sport HD 2 بي ان سبورت HD2 بث مباشر
السبت 21/يوليه/2018 - 04:35 م
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان | Bein Sport HD 2 بي ان سبورت HD2 بث مباشر بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني في كأس الأبطال الدولية الودية اليوم، يلا شوت مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في بث مباشر على بين سبورتس.
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