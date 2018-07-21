عاجل .. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018.. ومؤشرات تنسيق الكليات

تعلن بوابة الحكومة المصرية اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 ، وذلك بعد 5 أيام من بدء تنسيق المرحلة الأولى 2018، حيث سيتم مؤتمرًا صحفيًا بمقر المجلس بجامعة القاهرة، لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها تحديد موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، التى انتهت أعمالها مساء أمس الجمعة، كما يناقش المجلس استعدادات الجامعات لبداية الدراسة، وتقريرًا عن أعمال التنسيق للشهادات المختلفة من مكتب التنسيق، كما سيتم توضيح الحد الأدنى للقبول بالكليات 2018، والكليات المتبقية للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، ومؤشرات تنسيق الكليات 2018 .





مؤشرات تنسيق الكليات 2018

كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات استعدادات الجامعات لبداية الدراسة، وتقريرًا عن أعمال التنسيق للشهادات المختلفة من مكتب التنسيق.

ووفقًا لما ظهر في عمليات التنسيق، ونتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 تشهد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 ارتفاع ملحوظ في الحد الأدنى للقبول في الكليات عن العام الماضي، وذلك وفقاً للمؤشرات المبدئية والتي تؤكد ارتفاع نسب الطلاب الحاصلين على مجاميع عليا.





الجدير بالذكر أن الآلاف من الطلاب يتنافسون على كليات القمة في الشعبة العلمية والأدبية، حيث أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد طلاب تنسيق المرحلة الأولى 126 ألفًا و807 طلاب وطالبات، وكان الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى من الشعبة العلمية هو 96.1%، بينما الحد الأدنى للشعبة الرياضية 93.9 في المئة والشعبة الأدبية 80%.





نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018

وبخصوص الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 ، فإن أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية يتنافسون على 20.8 ألف مقعدًا بالكليات الطبية، وعليه يتوقع عدم وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على مجموع أقل من 96.6% بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ، في حين يتوقع وجود أماكن شاغرة لهم في كليات الطب البيطري والعلوم والحاسب الألي.





وفي المقابل في الشعبة الهندسية، فيتنافس حوالي 15 ألف طالب وطالبة على 22 ألف مقعد بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والتخطيط العمراني والفنون، لذا يتوقع توافر أماكن لكليات الهندسة في المرحلة الثانية، فيما لا يتوقع وجود أماكن شاغرة للشعبة الأدبية في كليات الأعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.



