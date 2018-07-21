عاجل.. أخبار السعودية اليوم | انطلاق ماراثون لكبار السن بنجران

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انطلق ماراثون كبار السن، بمنتزه أبا الرشاش، الذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان "صيف نجران ٣٩".



وانطلق المتسابقون في تمام الساعة الخامسه مساءً، لمسافة 200 متر عدو، وسط تشجيع من ذويهم والحضور في منطقة السباق المحددة حتى نهاية زمن السباق، وحصد الفائزون في نهاية السباق جوائز مالية وعينية.



وكرم عبدالله آل فاضل رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان، في نهاية السباق الفائزين، حيث حصل المتسابق سلمان حسين آل عتيق على المركز الأول، وحقق المتسابق طارق زقيم آل قظيع، المركز الثاني، فيما حصل المتسابق مهدي مانع آل زمانان على المركز الثالث في السباق.



وأوضح آل فاضل، أن "سباق كبار السن يأتي ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران لهذا العام ٣٩، بالإضافة إلى العديد من السباقات الرياضية، مثل سباق ذوي الاحتياجات الخاصة، وسباق كبار السن، والأطفال، والدراجات الهوائية، وبعض الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى ترفيه زوار المهرجان، وتحظى هذه السباقات بمتابعة جماهيرية، وأسهمت في ترفيه الزوار".

