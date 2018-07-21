محمد رضا يفوز ببرونزية العالم للسومو

فاز اللاعب محمد رضا عِوَض لاعب منتخبنا الوطنى للسومو بالميداليه البرونزية في بطوله العالم ناشئين وزن ١٠٠ كيلو جرام والتى تستضيفها تايوان خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٤ يوليو الجارى ، حيث حل رضا بعد بطلى روسيا واليابان الفائزين بالمركزبن الأول والثانى على للترتيب ، ومن المنتظر أن يلعب بقية اللاعبين غد الأحد وهم حسام فتحى ورامى عبد العاطي وعبد الرحمن إيهاب وعبد الرحمن عثمان وإبراهيم عبد اللطيف.





قال احمد خليفه المدير الفني ان اجتماع المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد مع اللاعبين قبل السفر الى تايوان كان له أبلغ الأثر فى حصول اللاعب محمد رضا على برونزية العالم ، بعد ان حثهم علي بذل كل الجهد لحصد أكبر عدد من الميداليات ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان له اثرا كبيرا لرفع الروح المعنوية للاعبين ، مؤكدا ان منتخب السومو حقق العام الماضي ميداليتين فضيتين عن طريق البطلين رامي بلال وحسام عمر في دوره الألعاب العالميه التى اقيمت ببولندا العام الماضى .



