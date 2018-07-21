محمد رضا يفوز ببرونزية العالم للسومو
فاز اللاعب محمد رضا عِوَض لاعب منتخبنا الوطنى للسومو بالميداليه البرونزية في بطوله العالم ناشئين وزن ١٠٠ كيلو جرام والتى تستضيفها تايوان خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٤ يوليو الجارى ، حيث حل رضا بعد بطلى روسيا واليابان الفائزين بالمركزبن الأول والثانى على للترتيب ، ومن المنتظر أن يلعب بقية اللاعبين غد الأحد وهم حسام فتحى ورامى عبد العاطي وعبد الرحمن إيهاب وعبد الرحمن عثمان وإبراهيم عبد اللطيف.
قال احمد خليفه المدير الفني ان اجتماع المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد مع اللاعبين قبل السفر الى تايوان كان له أبلغ الأثر فى حصول اللاعب محمد رضا على برونزية العالم ، بعد ان حثهم علي بذل كل الجهد لحصد أكبر عدد من الميداليات ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان له اثرا كبيرا لرفع الروح المعنوية للاعبين ، مؤكدا ان منتخب السومو حقق العام الماضي ميداليتين فضيتين عن طريق البطلين رامي بلال وحسام عمر في دوره الألعاب العالميه التى اقيمت ببولندا العام الماضى .
قال المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد انه كان يتوقع حصول المنتخب على ميداليات فى البطولة ، وسوف يحصل اللاعبون على ميداليات فى منافسات الغد ، مشيرا إلى انه قام بمنح الاتحاد قرض مالى للصرف على البعثة المشاركة فى البطولة من ماله الخاص بعد ان تاخر الدعم المالى المخصص للبعثة من وزارة الشباب والرياضة ، موضحا أن المنتخب استعد لهذا الحدث العالمى من خلال إقامة معسكر إعداد مغلق بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى .
وكانت بعثة منتخبنا قد غادرت القاهرة مساء الثلاثاء بعثة منتخبنا الي تايوان للمشاركه في بطوله العالم ، يرأس البعثة هاشم محمد هاشم عضو مجلس اداره الاتحاد ، ومعه احمد خليفة مديرا فنيا بالاضافة الى ستة لاعبين هم ، حسام فتحي عمر ورامي عبد العاطي بلال وعبد الرحمن إيهاب جمال ومحمد عِوض المهدي وعبد الرحمن عثمان عبيد وابراهيم عبد اللطيف محمد .