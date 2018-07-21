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هاتفيا.. بوتين وماكرون يناقشان حول المساعدات الإنسانية لسوريا

السبت 21/يوليه/2018 - 04:32 م
هاتفيا.. بوتين وماكرون يناقشان حول المساعدات الإنسانية لسوريا
أرشيفية
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وكالات
 
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الجهود الإنسانية المشتركة في سوريا خاصة منطقة الغوطة الشرقية.

وأرسلت فرنسا أمس الجمعة، 50 طنًا من المساعدات الطبية، إلى منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بعد أن وافقت روسيا على تسهيل إيصالها مما عزز الآمال في جهود الإغاثة في المستقبل.

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