عجمان الإماراتي يصرف النظر عن ضم العكايشي لهذا السبب

رفضت إدارة نادي الاتحاد السعودي فكرة التفريط في المهاجم التونسي الدولي أحمد العكايشي، نظرًا لاحتياج الفريق لمجهود اللاعب خلال الموسم الكروي الجديد.

وكان نادي عجمان الإماراتي قد دخل في مفاوضات جادة مع الدولي التونسي ووكيله من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأعلن نادي عجمان، رسميًا، أنه صرف النظر نهائيًا عن التعاقد مع اللاعب أحمد العكايشي بسبب رغبة إدارة نادي الاتحاد في بقائه للموسم المقبل.





ويضم نادي الاتحاد في صفوفه 8 لاعبين أجانب منهم 6 محترفين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وجددت الإدارة الثقة في المهاجمين العكايشي وفيلانويفيا.





ودخل اللاعب العكايشي فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريق الاتحاد في المعسكر المقام حاليًا في النمسا، ومن المنتظر أن يدفع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بالأجانب الثمانية في المباراة الودية المقبلة أمام كركا السلوفيني.





ويخوض نادي الاتحاد السعودي خلال تواجده في المعسكر الإعدادي بالنمسا ثلاث مباريات ودية أمام كركا السلوفيني ثم الوحدة والفجيرة الإماراتي.