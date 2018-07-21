طريقة تحضير لازانيا باللحم المفروم

المقادير

- اللازانيا: 12 قطعة

- لحم مفروم: 500 غرامًا

- الثوم: فصّان (مفروم ناعم)

- بودرة الثوم: نصف ملعقة صغيرة

- أوريغانو: ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- جبنة: علبة (جبن كوتيج)

- البيض: 2 حبة

- جبن البارميزان: نصف كوب (مبشور)

- صلصة باستا جاهزة: علبتين

- جبن موزاريلا: 2 كوب (مبشور)



طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

2. اسلقي اللازانيا بماء مملح لمدة 10 دقائق ثم ازيليها من الماء واغسليها بماء بارد وضعيها جانبًا.

3. ضعي اللحم في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبيه حتى يصبح بني اللون.

4. أضيفي الثوم المفروم والثوم البودرة والأوريغانو والملح والفلفل الأسود واطهيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج.

5. اخلطي جين الكوتيج مع البيض والجبن البارميزان في وعاء.

6. ضعي طبقة من اللازانيا المسلوقة في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت ثم وزعي كمية من صوص المكرونة وطبقة من اللحم وطبقة من خليط جبن الكوتيج.

7. كرري العملية لعمل 3 طبقات بحيث تكون الطبقة الأخيرة جبن الكوتيج.

8. وزعي الجبن الموزاريلا على وجه الطبق ثم غطي الطبق بورق الأولمنيوم.

9. أدخلي طبق الفرن للفرن لمدة 30 دقيقة.

10. ازيلي ورق الأولمنيوم وحمري وجهها لمدة 10 دقائق وقدميها ساخنة.

