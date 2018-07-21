5 جنيهات ارتفاع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 21/7/2018

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 5 جنيهات ليسجل الجرام عيار 21 نحو 619 جنيها، وسجل الجرام عيار 18 نحو 530.5 جنيها، وسجل الجرام عيار 14 جنيها نحو 412 جنيها.





وسجل الجرام عيار 24 نحو 707جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 4953 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1231 دولارًا.



