ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

5 جنيهات ارتفاع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 21/7/2018

السبت 21/يوليه/2018 - 04:10 م
5 جنيهات ارتفاع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 21/7/2018
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 5 جنيهات ليسجل الجرام عيار 21 نحو 619 جنيها، وسجل الجرام عيار 18 نحو 530.5 جنيها، وسجل الجرام عيار 14 جنيها نحو 412 جنيها.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 707جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 4953 جنيها، وسجل سعر الأوقية نحو 1231 دولارًا.

المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
مانشستر سيتي - إنجلترا
0
x
03:05
1
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
0
x
16:05
1
باريس سان جيرمان - فرنسا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/21/2018 4:50:03 PM