كاريلو يعلق على انتقاله للهلال السعودي عبر إنستجرام (صورة)

أعرب الدولي البيروفي أندريه كاريلو، نجم هجوم الهلال السعودي الجديد، عن سعادته البالغة، بالانضمام إلى الزعيم الهلالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.









وقال ‏كاريلو بعد توقيعه للهلال السعودي عبر صفحته الشخصية علي موقع "إنستجرام": "تحدي جديد في مسيرتي، وعلي أن أتحمله بكامل المسؤولية، وأشكر سامي الجابر على ثقته بي".









وانتقل كاريلو مؤخرًا للهلال قادمًا من بنفيكا البرتغالي، علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 2.5 مليون يورو مع أفضلية الشراء النهائي مقابل 15 مليون يورو.



