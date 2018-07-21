إيهاب جلال: فضلت الأهلي الليبي على المنتخب الأوليمبي في مصر

كشف إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق أهلي طرابلس الليبي عن أنه فضّل تدريب النادي الليبي على تولي مسئولية منتخب مصر الأوليمبي.





وأوضح جلال أنه يجيد العمل التدريبي بشكل يومي، عكس طريقة تدريب المنتخبات التي تحتاج للعمل بأسلوب محتلف معربًا عن سعادته بتدريب الأهلي الليبي.

وأضاف إيهاب جلال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: "أهلى طرابلس فريق كبير وطموح وسعيد بتولى تدريب هذا الفريق الذى يمتلك إدارة محترفة وجماهير كبيرة، شاهدت بعض المباريات للفريق قبل حضورى إلى ليبيا للحصول على فكرة عامة عن أوضاع الفريق، أمامنا العديد من التحديات أبرزها البطولة العربية التى نسعى خلالها للذهاب بعيداً فيها".