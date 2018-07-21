"شادية الحصري": زيارة السيسي للسودان تعكس حيوية وخصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين

ثمنت رئيس مبادرة مصر والسودان إيد واحدة الإعلامية شادية الحصري، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسودان واحتضان الخرطوم لقمة الوئام بين السيس والبشير والتى بدات مساء الخميس والتى ستنتهى اليو م السبت.



وأضافت أنه سنتناول قمة الوئام العديد من القضايا أهمها العلاقات السياسية والتجارية بجانب مناقشة المهددات التى تحيق بالمحيطين الاقليمى والدولى كما سيقف الرئيسين على سير ونتائج الاجتماعات العديدة سواء فى أديس ابابا على هامش القمة الأفريقية مرورا بزيارة البشير لمصر واجتماعات اللجنة الرباعية التى ضمت وزراء الخارجية والمخابرات والتكاليفات الصادرة لهم.



كما سيكون هناك تفعيل العديد من الاتفاقات الموقعة بينهم مثل الربط الكهربائي بين البلدين وفتح المعابر بالإضافة التعاون فى المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والعلاقات البرلمانية ومنها برلمان وادى النيل وسيتم بحث شؤون الجاليتين المصرية بالسودان والسودانية فى مصر بجانب قضايا البحر الاحمر والأمن المائي وقضايا دولة جنوب السودان والشأن الليبي والقضيتين السورية والفلسطينية.



وأكدت أن زيارة الرئيس السيسي تحظى بترحيب رسمي وشعبي كبير في ضوء خصوصية العلاقات التاريخية والازالية والإستراتيجية بين مصر والسودان فتلك القمة هي الثانية والعشرين بين الرئيسين السيسي والبشير كما أنها أول زيارة الرئيس السيسي بعد تولية فترة رئاسة ثانية، وتؤكد على إصرار الرئيس السيسي على تعزيز دور مصر الأفريقي.



وشددت على ضرورة تقوية التعاون الاقتصادى بين البلدين ويتم ذلك من خلال افتتاح المعبربن "وشكلت وفسطل" علاقة السودان بمصر هى علاقة شعب واحد يجمعهم علاقات قوية وازالية وتاريخ مشتراك.



وترى أن زيارة الرئيس السيسى للسودان تعكس حيوية وخصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين فهى تاتى من خلال التواصل المستمر بين قيادتى البلدين ردا على زيارة البشير لمصر قبل انتخابات الرئاسية.

