وزير ألماني يطالب بإجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء المرفوضين

طالب وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، باتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء المرفوض طلبات لجوئهم.

وقال شوير، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت في برلين: "الكثير من المواطنين يساعدون في عملية الاندماج، لكنها عملية مجهدة للغاية. المحتاجون للحماية يحظون باهتمامنا الكامل وتعاطفنا الإنساني، فضلاً عن المساعدة في الاندماج، لكن يتعين اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير المستحقين للحماية أو طالبي اللجوء المتورطين في جرائم".

وأضاف شوير: "هناك أيضاً كثيرون يقاومون الترحيل بارتكاب سلوكيات دنيئة ضد رجال الشرطة، وبعد ذلك يتم تنظيم بعض المبادرات في المطارات والتظاهر من أجل جناة لإبقائهم هنا. لم أعد أفهم العالم".