"خامنئى" يجدد التعهدات الإيرانية بمنع مرور سفن النفط عبر مضيق هرمز

أكّد المرشد الأعلى الإيرانى، آية الله على خامنئى، السبت، أنّه لن تقوم أية دولة فى المنطقة بتصدير النفط، إذا توقفت صادرات إيران، وهو نفس التهديد الذى أصدره الرئيس حسن روحانى، مؤخراً.

وخلال حديثه مع السفراء الإيرانيين وكبار الدبلوماسيين، السبت، أيد خامنئى تهديدات روحانى السابقة بإغلاق مضيق هرمز، وعرقلة جميع شحنات النفط من الخليج العربى.

ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، قال خامنئى "كانت هذه ملاحظات مهمة تعكس نهج الجمهورية الإسلامية"، وأضاف أنّ وزارة الخارجية الإيرانية يجب أن تتبع هذا النهج عن كثب.

وتأتى تلك التصريحات، رداً على الخطاب المعادى لإيران من قبل الولايات المتحدة، التي تضغط حالياً على الحلفاء لقطع صادرات النفط الإيرانية.

وخلال جولة أخيرة، حذر مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، من أن الدول التي فشلت في خفض واردات النفط الإيرانية إلى "صفر" بحلول أوائل نوفمبر ستواجه عقوبات أمريكية.