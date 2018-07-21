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إزالة 5 حالات تعدي ضمن الموجة العاشرة ببني مزار في المنيا

السبت 21/يوليه/2018 - 03:19 م
إزالة 5 حالات تعدي ضمن الموجة العاشرة ببني مزار في المنيا
إزالة تعديات
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احمد الخميسى
 
أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا 5 حالات تعد بالبناء على أرض أملاك الدولة بالطريق الصحراوى الشرقى والغربى وقريتى البهنسا وبردنوها الأشراف.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الإزالات جاءت تنفيذا للموجة العاشرة من موجات ازاله التعديات على أملاك الدولة.

وكان محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة قد تابع أعمال الموجة العاشرة للإزالات بمركز أبوقرقاص، ووجه بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة، وتقنين الحالات الجادة
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