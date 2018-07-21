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تركيب إشارات مرور إلكترونية بشارع النيل في إمبابة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:17 م
تركيب إشارات مرور إلكترونية بشارع النيل في إمبابة
إشارات مرور إلكترونية - أرشيفية
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نرمين فتحي
 
بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، في استكمال منظومة تركيب إشارات مرور إلكترونية، بالمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم أمس، وضع تصور وتخطيط نهائي لتركيب إشارات مرور إلكترونية، بشارع النيل، أمام قسم شرطة إمبابة نطاق حي شمال الجيزة.

وأضاف أن المنظومة تستهدف إحكام السيطرة والقضاء على الكثافة المرورية العالية بشارع كورنيش النيل ونفق إمبابة وشارع المحطة وكوبري إمبابة.  
المزيد عن: شارع النيل تركيب إشارات مرورية المرور إمبابة
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