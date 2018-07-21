تركيب إشارات مرور إلكترونية بشارع النيل في إمبابة

بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، في استكمال منظومة تركيب إشارات مرور إلكترونية، بالمحاور الرئيسية بالمحافظة.





وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم أمس، وضع تصور وتخطيط نهائي لتركيب إشارات مرور إلكترونية، بشارع النيل، أمام قسم شرطة إمبابة نطاق حي شمال الجيزة.



