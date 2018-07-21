وكيل "صحة الدقهلية": المستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال كافة الحالات الحرجة (صور)

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، بأن مديرية الصحة بالدقهلية على أهبة الإستعداد لإستقبال أى حالات جراحات حرجة فى تخصصات (جراحة القلب والصدر - القسطرة القلبية -جراحة المخ والأعصاب -جراحة العظام -جراحة الأورام -جراحات الرمد).



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمديري المستشفيات العامة والمركزية التابعة للمديرية لمناقشة التخصصات المختلفة وقوائم الانتظار بها.



وأكد على عدم وجود قوائم إنتظار فى تخصصات الجراحات الحرجة بمستشفيات المديرية، مشيرًا إلى امتلاك المديرية للقوى البشرية المؤهلة والتجهيزات الطبية للقيام بهذة الجراحات، مشيرا إلى إستقبال بعض الحالات بمستشفى المنصورة العام الجديد فى جراحة القلب والصدر.



وأضاف أن مستشفيات الدقهلية وفرق العمل بهذة المستشفيات تضع نفسها رهن الإشارة لخدمة أى مريض يتم توجيهة اليها، موكدا على التنسيق التام بين المستشفيات المختلفة داخل المحافظة فى هذة التخصصات، مؤكدًا وجود فرق عمل متخصصة تحت رئاسته والتنسيق التام بين مستشفيات الصحة والجامعة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بضرورة القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والملحة بالمستشفيات والنهوض بالخدمة الصحة المقدمة لغير القادرين.