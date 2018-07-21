متهم بـ"كتائب أنصار الشريعة" يعترف بتنفيذ 14 عملية إرهابية في 4 محافظات

استعرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة محاكمة 23 متهماً بينهم 4 هاربين بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "كتائب أنصار الشريعة" الاسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة والتى تحمل اسم المتهم الأول "السيد السيد عطا" حيث استدعت المحكمة الفنى المختص وحلفته اليمين القانونية وقام بتفريغ الاسطوانة المدمجة وعرض محتواها.





وتبين للمحكمة بان الاسطوانة مدون عليها مقطع للإرهابى السيد السيد عطا ومدته 5 دقائق و44 ثانية والذي اعترف فيها بتفيذ 14 عملية إرهابية فى 4 محافظات.

وفى بداية فتح الاسطوانة المدمجه ظهرت صورة على الشاشه لشخص عرفته هيئة المحكمة انه المتهم الاول السيد السيد عطا محمد مرسى ويوجد كتابا على الشاشه بما يتحدث به مقررا انه من " أنصار بيت المقدس وان الاخ عبد الله قام بتنفيذ عدة عمليات فى 4 محافظات - المحافظة الاولى الشرقية تم تنفيذ فيها 4 عمليات إرهابية اول عملية قام بها احمد عبد الرحمن باستهداف "أمين شرطة " بحلوان وكذا عملية إستهداف مساعد جيش ببلبيس ثم ضرب نار على قسم شرطة بلبيس " .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدوله العليا وبسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.