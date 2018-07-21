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النفط يرتفع مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى

السبت 21/يوليه/2018 - 03:15 م
النفط يرتفع مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى
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ارتفعت أسعار النفط الجمعة مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار الأميركي وتوقعات بأن تنخفض صادرات السعودية من الخام في أغسطس، وهو ما غطى على القلق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادات في المعروض.

وزاد الخام الأميركي مكاسبه في أواخر الجلسة مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أيام بعد تقارير بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام الحالي.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة دولارا، أو 1.44 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.46 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا، أو 0.68بالمئة، لتسجل عند التسوية 73.07 دولار للبرميل.

وينهي الخام الأميركي الأسبوع منخفضا حوالي واحد بالمئة في حين هبط برنت 3.1 بالمئة.
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