مدير الميزانية بالبيت الأبيض: ترامب لا يحاول التأثير على الفيدرالي





قال رئيس مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب لا يحاول التأثير على صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفدرالي بانتقاداته الأخيرة لسياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي، لكنه أضاف أن هواجس ترامب لها ما يبررها.





وأثناء مقابلة تلفزيونية سئل ميك مولفيني مدير مكتب الإدارة والميزانية عما إذا كان ترامب قد حاول بأي طريقة التأثير على عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي، فأجاب قائلا "لا. في الوقع أنا أسمع ذلك للمرة الأولى".





وأضاف قائلا "الرئيس غير سعيد. أنا غير سعيد. هناك خبراء اقتصاديون كثيرون يشعرون بإحباط شديد لإعتقادهم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي... سيضغط دائما على المكابح في نفس الوقت الذي تبدأ الأمور في التحسن".



