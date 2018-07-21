جمعا 7 ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة نصابين الجيزة لـ 30 يوليو
السبت 21/يوليه/2018 - 03:03 م
مـروة هيـكل
أجلت محكمة جنح الدقي محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين في 7 ملايين جنيه بالجيزة، لجلسة ٣٠ يوليو الجاري مع استمرار حبس المتهمين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "طارق .م " مهندس وصاحب ومدير شركة استيراد وتصدير و5 آخرين، بقيام كلٍ من "سمير. ج " وشقيقه "محمد" بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 7 ملايين و995 ألف جنيه بغرض توظيفها،واستثمارها في مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لضحاياهم .